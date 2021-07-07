المبعوثة الأممية في العراق تعلق على الهجوم ضد مطار أربيل

المبعوثة الأممية في العراق تعلق على الهجوم ضد مطار أربيل

العراق – علقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت، على الهجوم الذي تعرض له مطار أربيل الدولي في العراق أمس الثلاثاء.

وكتبت بلاسخارت على حسابها الرسمي في موقع “تويتر” اليوم الأربعاء إن “هذه الهجمات المستمرة التي تكررت الليلة الماضية في أربيل هي إهانة لسيادة القانون”.

وأضافت: “مثل هذه الأعمال تدفع بالبلاد نحو المجهول، وقد يدفع الشعب العراقي ثمنا باهظا يجب ألا تكون شرعية الدولة مهددة من قبل الجماعات المسلحة”.

يذكر أن مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان تعرض للهجوم بطائرة مسيرة مساء الثلاثاء.

وأفاد مراسلنا في العراق بعودة الملاحة وإعادة فتح الطرق المؤدية إلى المطار في أعقاب الهجوم.

المصدر: RT