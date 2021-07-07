اليمن – أكد الناطق باسم الجيش الوطني اليمني العميد الركن عبده مجلي أن قواته والمقاومة الشعبية حققت في مدينة البيضاء وسط اليمن، انتصارات كبيرة في عدة محاور قتالية بدءا من مديرية الزاهر.

وقال إن “قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير وتأمين مركز مديرية الزاهر، ومناطق الخلوة والروضة واستمرار التقدم والتقرب لتحرير مدينة البيضاء، وتأمينها”.

وأشار إلى أن “المعارك في جبهة الزاهر أسفرت عن سقوط العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير العديد من عتادها، فيما تمكنت دفاعات الجيش الوطني من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة استهدفت قتل المدنيين في تلك المناطق” حسب تعبيره.

وأضاف: “وحققت قواتنا انتصارات في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، المحاذية لمديرية البيضاء بالمحافظة، حيث نفذت هجمات مباغتة على مواقع الحوثيين، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في المديرية، وأهمها مواقع جبل الجماجم الاستراتيجي، ومواقع وفاء والسوس وشبكة ذي مضاحي والشاردة وجبال شوكان ومواقع الشجرة وشباعة وقرية المضاحي وآل دومان”.

وقال إن “قواتنا تمكنت كذلك من تحرير مواقع أخرى في جبهة الحازمية وهي موقع برم، والسد ومدرسة المسحر”، مشيرا إلى أن “التقدم مستمر في اتجاه الضحاكي”.

وشدد على أن “العمليات العسكرية مستمرة في محافظة الجوف، وذلك في جبهات الخنجر والنضود والجدافر، والتي نفذت فيها قوات الجيش هجمات مضادة تمكنت خلالها من تدمير قدرات الحوثيين هناك”.

المصدر: “واس”