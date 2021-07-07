روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يجب توفير ما لا يقل عن 40 ألف وظيفة وفرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة، في القطاعات غير المرتبطة بالفحم في منطقة كوزباس.

وأضاف بوتين، في كلمته بمناسبة مرور 300 عام على بدء الاستثمار الصناعي لمنطقة كوزباس: “يجب أن يتم تحديث المؤسسات بنشاط وخلق فرص عمل جديدة. ويجب تحقيق ذلك ليس فقط في الصناعات التقليدية للمنطقة مثل استخراج الفحم والمعادن والصناعات الكيماوية، بل وفي الصناعات الخفيفة والزراعة والنقل والسياحة. سأذكر رقما محددا: في السنوات الخمس المقبلة، يجب أن تظهر في اقتصاد منطقة كيميروفو، 40 ألف وظيفة حديثة جديدة على الأقل، في القطاعات غير المرتبطة بالفحم”.

المصدر: نوفوستي