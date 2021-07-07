ليبيا – عقدت لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب اجتماعا مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية بشأن تمرير الموازنة.

ونقل بيان صحفي صادر عن مجلس النواب تابعته صحيفة المرصد عن رئيس اللجنة النيابية عمر تنتوش قوله إن الاجتماع ناقش مشروع الموازنة وتقريرها لعرضها على المجلس فيما أوضح البيان إن اللجنتين ناقشتا مقترح قانون توحيد المرتبات الذي تدرسه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

وأضاف البيان أنه تم إحالة نسخة من القانون المقترح لحكومة الوحدة الوطنية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه لعرضه واعتماده من مجلس النواب.