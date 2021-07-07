ليبيا – أكد مدير مطار طبرق الدولي أسعد جاب الله حدوث عطل فني مفاجئ في إنارة المهبط أثناء تأهب طائرة وفد حكومة الوحدة الوطنية للإقلاع من المطار.

جاب الله أوضح في تصريحات نقلها عن المكتب الإعلامي لمطار طبرق الدولي اطلعت عليها صحيفة المرصد أنه تم الإبلاغ عن هذا العطل من قبل مهندسي قسم الإنارة بالمطار وجاري العمل على إصلاحه مشيرا إلى تسيير الرحلة على كشافات إنارة سيارات القوة المرافقة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف جاب الله إن هذا الإجراء مخالف للنظم واللوائح المعمول بها في الطيران المدني ويحمل خطورة على المسافرين عبر الطائرة ما جعل إدارة مطار طبرق الدولي وبعد إصرار الوفد الحكومي على تسيير الرحلة تأخذ توقيع قائد الطائرة والدبيية أن الإجراء على مسؤوليتهم الشخصية وإخلاء مسؤولية المطار.

وتابع جاب الله إن الجانبين رفضا وقررا الإقلاع في وقت لا تتواجد فيه أي قوات مسلحة أو أمنية داخل حقل الطيران المتمثل في ساحة وقوف الطائرات أو مهبط مطار طبرق الدولي مبينا أن التواجد فقط يكون لمكتب السلامة والأمن المناط به حسب اختصاصات دليل عمل حماية وسلامة الطيارين والمسافرين.

وأشار جاب الله إلى أن مكتب السلامة هو جهة مدنية تتبع إدارة المطار ويعد الوحيد المسؤول عن حماية الساحة وتأمين الطائرات والمسافرين موضحا أن القوة التي دخلت المطار كانت مرافقة للدبيبة ووكيل وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية فيما تم نفي ما رددته وسائل التواصل والمواقع الإخبارية مؤخرا.

وأضاف جاب الله إن هذه الوسائل والمواقع أكدت إن انقطاع الكهرباء أثناء إقلاع رحلة حكومة الوحدة الوطنية كان متعمدا وبناء على تعليمات وأغراض معينة مؤكدا أن مطار طبرق الدولي خدمي وليس له علاقة بالتجاذبات السياسية لأن هدفه الأول والأخير خدمة المواطن.

وواصل جاب الله حديثه قائلا إن التواصل مع رئيس مصلحة المطارات والطيران المدني قد تم مع المطالبة بلجنة فنية مختصة من المصلحة لزيارة المطار بهدف الوقوف على حقيقة ما حدث وإصدار تقريرها للفصل في الواقعة فإنارة المطار قديمة ومتهالكة ومتكررة الأعطال.