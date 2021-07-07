مصر – اعتبر محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن مجلس الأمن الدولي أمامه 3 سيناريوهات إيجابية في أزمة سد النهضة، خلال اجتماعه المزمع الخميس المقبل.

وفي تصريح متلفز، قال حجازي إن “السيناريو الأول هو اعتماد القرار المصري السوداني بضرورة التفاوض والوصول إلى اتفاق ملزم في مدة زمنية محددة، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك يأتي بالحصول على 9 أصوات من أعضاء المجلس دون اتخاذ حق الفيتو من أي من الدول دائمة العضوية”.

وأضاف أن “السيناريو الثاني هو إصدار إعلان رئاسي له قوة نافذة، وتأثير على الأطراف، أما السيناريو الثالث فهو إصدار بيان صحفي يحمل معنى القرار المصري السوداني”.

ولفت إلى أن “مصر قادرة على الدفاع عن أمنها القومي، لكنها تستنفد كل الأدوات الدبلوماسية الممكنة، وتعمل داخل نطاق الأسرة الدولية وقواعد القانون الدولي وسوف تحقق ما تستهدفه”.

المصدر: RT