ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 على مغادرة عبد الحميد الدبيبة طبرق ليلًا، زاعمًا أن المغادرة تمت بعد تلقي الدبيبة تنبيهات من أجهزة استخباراتية دون أن يسمها.

الشاطر قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن ذلك لم يعطل إقرار الميزانية فقط، وإنما عطل المسار الديمقراطي والعملية الانتخابية الموعودة.

وأشار إلى أن الدول الفاعلة في الشأن الليبي لديها ما يكفي من الأدلة لتشير صراحة للفاعل وسكوتها لا يبعث على الثقة فيها.

يشار إلى أن السيناريو الذي كتبه الشاطر لتواصل أجهزة مخابرات مع الدبيبة بشأن المغادرة قد جاء بعد حديث للدبيبة خلال جلسة البرلمان يوم الاثنين التي يبدو أن الشاطر لم يتابعها بأنه سيغادر طبرق لوجود ارتباطات مسبقة وسفر.