روسيا – أكد نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف، إن موسكو، وعلى خلفية تقارير عن خطط طهران لإنتاج اليورانيوم المعدني، تدعو إلى مضاعفة الجهود لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف ريابكوف: “ندعو كل المشاركين في محادثات فيينا إلى مضاعفة جهودهم، لإيجاد حلول مقبولة من الطرفين، للمشاكل المتبقية”.

وشدد ريابكوف على أن “الخطوات التي قد تعقد عملية التفاوض، بالطبع، تثير قلق الجانب الروسي”.

وتابع ريابكوف: “نحن لا نعتبر مبررا الآن، تشتيت الانتباه على مهام أخرى، يجب التركيز على استعادة الأداء الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة”.

وتعليقا على خطط إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪، قال ريابكوف إن موسكو تدعو طهران إلى الامتثال الكامل لاتفاقية الضمان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف ريابكوف: “تجدر الإشارة إلى أنه بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن أي إجراءات إيرانية في تطوير برنامجها النووي لا تنطوي على مخاطر انتشار”.

وشدد نائب الوزير الروسي على أن “الشيء الرئيسي والمهم هنا، هو التنفيذ الكامل للاتفاق المذكور، وهو ما نحث طهران عليه”.

المصدر: نوفوستي