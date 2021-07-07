عودة الملاحة إلى مطار أربيل بعد الهجوم الذي طاله امس

عودة الملاحة إلى مطار أربيل بعد الهجوم الذي طاله امس

العراق – أفاد مراسل RT في العراق بعودة الملاحة إلى حركتها الطبيعية في مطار أربيل بعد الهجوم الذي تعرض له.

وذكر المراسل أن السلطات الأمنية في أربيل فتحت أيضا الطرق المودية إلى المطار.

وكان مراسلنا أفاد بأن هجوما “غير معروف المصدر” طال مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وأضاف أن السلطات الأمنية في المطار أخلت الطائرات من الركاب وأدخلتهم إلى صالات الانتظار.

ولفت إلى أن السلطات أطفأت أضواء المطار أيضا وطلبت من المسافرين عدم الاقتراب من الزجاج والأماكن القريبة من المدارج.

من جهته أكد جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، تعرض المطار لهجوم بطائرة مسيّرة.

المصدر: RT