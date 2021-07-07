أفغانستان – أقر البنتاغون بأن القوات الأمريكية غادرت قاعدة “باغرام” الجوية الاستراتيجية قرب كابل، من دون أن تبلغ السلطات الأفغانية مسبقا بالساعة المحددة لانسحابها، لدواع أمنية.

جاء ذلك، بعدما أعرب مسؤولون أفغان، بمن فيهم القائد الجديد للقاعدة الجوية، عن امتعاضهم لعدم تبلغهم مسبقا بالموعد المحدد لمغادرة القوات الأمريكية باغرام، والذي حصل في وقت مبكر من صباح الجمعة.

لكن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أكد أن السلطات العسكرية والسياسية الأفغانية تبلغت بموعد الانسحاب قبل يومين من حصوله وتمكنت أيضا من زيارة هذا المجمع العسكري الضخم الذي كان طوال العقدين الماضيين النخاع الشوكي للتحالف الدولي في هذا البلد.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحافي إنه “لم يتم الكشف عن الساعة المحددة للانسحاب لأسباب أمنية عملانية”، مضيفا: “بشكل عام، لقد اعتبرنا أنه من الأفضل إبقاء هذه المعلومة ضمن دائرة ضيقة قدر الإمكان”.

وأكد المتحدث الأمريكي ضرورة أن يتم الانسحاب الأمريكي بطريقة “آمنة ومنظمة”، مشددا على الخطر الذي تمثله حركة “طالبان” على القوات الأمريكية.

وكان الجيش الأمريكي أعلن الثلاثاء أنه أنجز “أكثر من 90%” من انسحابه العسكري من أفغانستان الذي بدأ في مايو، على أن ينتهي في سبتمبر المقبل.

المصدر: أ ف ب