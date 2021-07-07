مصر.. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 40 مليار دولار حتى يونيو

مصر.. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 40 مليار دولار حتى يونيو

مصر – أعلن البنك المركزي المصري امس ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.584 مليار دولار، حتى نهاية يونيو 2021.وأوضح المركزي عبر موقعه الإلكتروني أن هذه الأرقام بصفة مبدئية.

وأشار إلى أن مصر تستورد بما يعادل 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار.

وكان المركزي المصري أعلن في يونيو 2021 ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.468 مليار دولار حتى نهاية مايو 2021، مقارنة بـ40.343 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضي، بارتفاع قدره نحو 125 مليون دولار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية