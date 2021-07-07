مصر – أضافت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، 28 جنسية جديدة إلى 46 جنسية أخرى، تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا، ليصبح إجمالي العدد 74 جنسية حول العالم.

يأتي ذلك، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية.

بدورها، أشارت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إلى أن تحديث هذه المنظومة جاء بالتزامن مع مرور عام على استئناف مصر لحركة السياحة الوافدة اليها منذ الأول من يوليو 2020، لافتة إلى أن هذا التحديث سيسهم في تشجيع السائحين من جنسيات مختلفة على زيارة مصر.

وأوضحت أن بوابة الحصول على التأشيرة السياحية الكترونيا مدعمة بـ8 لغات، كما أنها تتيح الإجابة على استفسارت السائحين المختلفة، مع إتاحة ميزة الدفع الإلكتروني المؤمن لسداد قيمة التأشيرة السياحية وهي 25 دولارا أمريكيا للسفرة الواحدة أو 60 دولارا لمتعددة السفرات، حيث أنه يتم إصدار التأشيرة في مدة أقصاها 7 أيام.

وأضافت شلبي أنه من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات أثر إيجابي في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.

المصدر: RT