الكويت – ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت في مايو/ أيار الماضي بنسبة 2.79 بالمئة على أساس شهري، بدعم تحسن أسعار النفط العالمية خلال الأشهر الأخيرة، وتجاوز سعر البرميل مستوى 70 دولارا.

وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، الخميس، أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت إلى 13.924 مليار دينار (46.33 مليار دولار) في مايو الماضي.

احتياطيات الكويت الأجنبية سجلت 13.545 مليار دينار (45.07 مليار دولار) في أبريل/نيسان السابق له.

وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 1.4 بالمئة في مايو، من 13.726 مليار دينار (45.67 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2020.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 13.05 مليار دينار (43.42 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، إضافة لنحو 573.4 مليون دينار (1.9 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، وأيضا نحو 211.9 مليون دينار (705.1 مليون دولار) رصيد لدى “النقد الدولي”.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهب (مقدره 79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (105.6 ملايين دولار) بنهاية مايو/أيار الماضي.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب التأثيرات المستمرة لفيروس كورونا، بعد أن تأثرت إيرادات النفط – المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية- طوال عام 2020 فضلا عن الالتزام بتخفيض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك+.

الأناضول