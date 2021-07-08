فرنسا – أعلنت شركة كهرباء فرنسا أن توليد الطاقة الكهرذرية ارتفع 29.9% على أساس سنوي في يونيو مسجلا 27.7 تيراواط/ساعة، ما يعكس تأثير أزمة كورونا قبل عام.

وقالت الشركة إن “إجمالي الكهرباء المولدة من المفاعلات النووية في فرنسا منذ بداية العام بلغ 181.7 تيراواط/ساعة، بزيادة 4.4%، مقارنة بـ174 تيراواط/ساعة في يونيو 2020” .

وعدلت الشركة تقديراتها لإنتاج الطاقة الكهرذرية للعام 2021، بزيادة بواقع 345-365 تيراواط/ساعة بسبب تقدم جيد على مدار النصف الأول من العام.

تيرواط/ساعة هي وحدة للطاقة تعادل مليار كيلو واط/ساعة.

المصدر: “رويترز”