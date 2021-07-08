الأردن – أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفرايه، اليوم الخميس، عن إلغاء الموافقات المسبقة للمغادرين الأردنيين إلى سوريا.

وكشف الفرايه خلال زيارته لمعبر جابر الأردني المجاور للحدود السورية عن توجه لإعادة فتح المنطقة الحرة الأردنية السورية، بعد النظر بآلية مناسبة لذلك.

وقال الوزير إن “رئيس الوزراء وجه إلى اتخاذ إجراءات سريعة في المعبر للتسهيل على المواطنين والتسهيل على حركة البضائع، وإلغاء العمل بنظام “باك تو باك” سواء للقادمين أو للمغادرين للشحن وللركاب أيضا”.

واجتمع الفرايه بمحافظ المفرق والأجهزة الأمنية العاملة في المركز الحدودي لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، وسيصار خلال الأسبوع القادم بالآلية التي سيتم اتباعها فيما يتعلق بكافة الإجراءات، وبحسب التوجيهات.

والأسبوع الماضي كان هناك اكتظاظ كبير على الجانب السوري والأردني، وكان معدل سيارات الشحن التي تدخل يوميا نحو 70 سيارة، والعاملون في المعبر عملوا باجتهاد، وتمت زيادة الأعداد اليومية إلى أكثر من 300 سيارة”، حسب ما أفاد به وزير الداخلية الأردني.

ولفت الفرايه إلى إرسال أجهزة لتعزيز المختبر في مركز حدود جابر وأطقم صحية لتعزيز أخذ العينات، قائلا: “نحن ننوي أن يعود المعبر ضمن إجراءات صحية وأمنية مناسبة إلى ما قبل جائحة كورونا”.

المصدر: خبرني+عمون