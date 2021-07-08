الأردن – أعلنت السلطات الأردنية أن السعودية سمحت بإدخال إرساليات الخضار والفواكه التي تعطل تصديرها في مركز جمرك الحديثة، بعد اجتماع أردني سعودي امس الأربعاء.

وقال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق الأردنية، حازم الصمادي إن “السعودية قررت الإفراج عن كافة البضائع وتسييرها باتجاه الأراضي السعودية”.

وتابع أنه تم الاتفاق بين الجانبين على إدخال كافة الإرساليات التي تحمل ليبل تعريفي بالمنتج، وتلتزم بالاشتراطات، مشيرا إلى أن ذات القواعد يطبقها الأردن عند استيراد الخضار والفواكه من أي دولة.

وأضاف الصمادي أن الجانب السعودي قرر غض النظر عن شرط الالتزام بالأوزان للعبوات.

المصدر: عمون