ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن إعلان الإنتهاء من تقرير المراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي بفرعيه طرابلس وبنغازي هو خطوة كبيرة.

البيوضي أشار بحسب تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه سيصبح هذا التقرير متاحًا خلال أيام، وبالتالي سيظهر بالضبط ما الذي حصل في ليبيا ماليًا خلال السنوات الماضية، وكيف ضاعت موارد الليبيين، وأي منهجية للتفقير والافتراس كانت متبعة، وحجم المتورطين في إذلال وخنق الليبيين وتعميق أزماتهم وتدمير حياتهم وسرقة مدخراتهم.

وتابع: “عمليًا نحن أمام إعلان ضمني عن وضع المجتمع الدولي يده على التدفقات المالية وإيقاف تسرب الأموال في اتجاهات أخرى، إن خطوة تقديم هذا التقرير من قبل يان كوبيتش لرئيس حكومة الوحدة، يعني أنه لا ترتيبات مالية (جديدة) كما حدث في عهد السراج، وأن أي عملية مالية فردية من قبل محافظ المصرف المركزي غير مسموح بها، وأن الميزانية يجب أن تصدر من مجلس النواب حصرًا ولا لاستخدام وسائل أخرى”.

كما اعتبر أن هذا التقرير من المفترض أنه يمثل فتيل قنبلة من العيار السياسي الثقيل، وأداة من أدوات تغيير مجريات الأحداث في ليبيا، لكن من أزاح الأنظار عنه يهرب للأمام، لكن 24 ديسمبر سيكون موعدًا للتغيير. بحسب قوله.