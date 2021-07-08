ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ظهر اليوم في ديوان رئاسة الوزراء لقاءًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير ومحافظ مركزي البيضاء علي الحبري.

وخصص هذا اللقاء بحسب المكتب العلامي للدبيبة لمتابعة التقييم المبدئي لتقرير المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي.

وأكد رئيس الحكومة للكبير والحبري على ضرورة نبذ الخلافات مهما كان حجمها ونوعها والتفكير في مرحلة جديدة يتم فيها التئام كل الأجسام الإدارية في البلاد، داعيًا اياهم للقاء الان داخل مقر مصرف ليبيا المركزي والبدء في العمل منذ هذه اللحظة