ليبيا – شارك رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس بمراسم تسلم تقرير المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي طرابلس والبيضاء.

الدبيبة وفي كلمة له نشرها المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أوضح بأن التئام المؤسسات العامة بالدولة يعتبر هدفًا أساسيًا لبناء دولة ديمقراطية ومستقرة، وبعد نجاح الحكومة في توحيد مؤسساتها الإدارية.

وقال رئيس الحكومة: “إننا اليوم أمام ضرورة ملحة، وهي توحيد مصرف ليبيا المركزي وكذلك تحديد الدين العام واعتماده”.

هذا وتمت مراسم تسلم تقرير المراجعة بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس موسى الكوني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش وشركة ديلويت للمراجعة، وعدد من الفنيين ذوي العلاقة في كافة الجهات المشاركة.