ليبيا- اتفق وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي مع وزير الصحة التونسي فوزي مهدي على الاستمرار في عملية فتح معبر راس جدير الحدودي.

ووفقًا لما ورد في وكالة “تونس إفريقيا” للأنباء وطالعته صحيفة المرصد، فقد تم الاتفاق بين الزناتي ومهدي على تشكيل لجنة صحية مشتركة ليبية تونسية، انطلقت أعمالها الأربعاء، لمتابعة حركة عبور المسافرين بالمعبر والتثبت من الحالات الوافدة والتحاليل لتقصي وباء كورونا المستجد.

وتوافق الوزيران على عقد لقاء عن بعد بين المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة ونظيره الليبي الخميس لتقييم حقيقة الوضع الصحي والوبائي بالبلدين، واتخاذ القرارات المناسبة على ضوئه بما يخدم المصلحة المشتركة، سواء بتشديد المراقبة أو إن اقتضى الأمر غلق المعبر للوقاية من الوباء وسلالاته.