الرياض – وقعت الشركة السعودية للكهرباء، محتكر الخدمة في البلاد، اتفاقية تسهيلات ائتمانية خضراء بقيمة 500 مليون دولار لأجل 12 عاما، بتمويل وضمان بنك اليابان للتعاون الدولي.

وحسب بيان للشركة على موقع البورصة المحلية، الخميس، تم توقيع الاتفاقية مع 8 بنوك يابانية، وسيتم استخدام التسهيلات لتمويل مشاريع بمجال شبكات النقل والتوزيع وربط محطات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

و”كهرباء السعودية” مملوكة من الحكومة بنسبة 81.22 بالمئة، موزعة على 74.3 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للبلاد)، و6.92 بالمئة لشركة أرامكو السعودية.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الشركة الانتهاء من طرح صكوك خضراء دولية بقيمة 1.3 مليار دولار.

الأناضول