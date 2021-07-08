ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني عن سعادته لعقد لقاء اليوم بين أعيان تاورغاء والمجلس المحلي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ونائبيه ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وتوجيه رئيس الحكومة باتخاد الاجراءات العاجلة التي ستساهم في عودة الاهالي وتقديم الخدمات اللازمة.

الشيباني توقع وفقًا لتدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اتخاذ خطوات عملية مدروسة قابلة للتنفيذ والمتابعة، بعيدًا عن ردة الفعل والوعود التي لا تنجز.

وأشار إلى أن هذه الخطوات ستشمل استكمال جبر الضرر والتعويض عن المنازل المتضررة والتعويض عن المنقولات (الأثاث، والسيارات، والحيوانات، والمحلات)، وغيرها وبناء مساكن جاهزة بديل للمنازل الغير قابلة للصيانة.

وتابع: “صيانة البنية التحتية (كهرباء، مياه، مواصلات، اتصالات، تعليم، صحة) وغيرها، وحل مشكلة أهالي تاورغاء القاطنين بمدينة مصراتة سابقًا، وإنشاء صندوق إعمار تاورغاء، بالإضافة لحل مشكلة الإدارة المحلية (مجلس بلدي، مجلس محلي)”.