ليبيا – رأى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أن إخوان ليبيا يكثفون في هذه الفترة تحركاتهم، بعد فشل جلسات الحوار السياسي؛ للظهور بمظهر الطرف الذي يسعى إلى إيجاد الحلول، وطرح المقاربات الرامية للدفع نحو تأجيل الانتخابات، والعمل ضد ما ضبطته خريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة.

العبيدي وفي تصريحات لـ”إرم نيوز” أمس الأربعاء، أشار إلى أنّ الإخوان يأملون في استمرار النفوذ التركي لبقاء حلم عودتهم إلى السلطة قائمًا، مضيفًا أن تحقيق هذه الغاية دفعهم إلى التحرك الإعلامي بشكل لافت للترويج لفكرة أنّ تأجيل الانتخابات يصبّ في مصلحة الشعب الليبي.

وتابع: “إخوان ليبيا يدركون أنهم سيكونون خارج المعادلة السياسية، لذلك هم يتحركون لافتعال الأزمات، ويبحثون لها عن شرعية خلال حضورهم الإعلامي”.

واعتبر العبيدي أن تعدد الاشتراطات التي قدمها الإخوان بخصوص القاعدة الدستورية والمسار الانتخابي، يكشف عدم رغبتهم في إجرائها نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الحضور الإعلامي اللافت للقيادات الإخوانية يأتي في سياق فرض هذه الأجندة.