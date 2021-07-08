وروت شاهدة عيان وهي إحدى جيران الضحية، تفاصيل ما حدث تلك الليلة، حيث كشفت أن شقيقة الضحية حين كانت تتصل بها كي تطمئن عليها، كانت طفلتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات، ترد عليها في كل مرة قائلة “أمي نائمة”، وتكرر ذلك على مدار يومين.

وأضافت الشاهدة، أن شقيقتها حين عاودت الاتصال بها في اليوم الثالث ردت الطفلة قائلة: “أمي نائمة وهناك دم يخرج من فمها وأذنها”.

أصيبت الأخت حين ذلك بصدمة مروعة واتجهت مسرعة هي وزوجها إلى منزل الضحية وظلت “تطرق الباب وتصرخ” حتى تمكنوا من كسر الباب، لتكتشف وفاة أختها، حيث وجدتها ملقاة على الأرض وتنبعث منها رائحة كريهة، وعارية من ملابسها وبجوارها طفلتها، فأصيبت بحالة من الخوف الشديد وظلت تصرخ.

وأكدت الشاهدة أن “سكان العقار لا يعلمون أي شيء عن الضحية فهي لا تحب الاختلاط ومنذ قدومها وهي منعزلة تماما عن السكان”، مشيرة إلى أنه “بعد سماع صراخ شقيقة الضحية قمنا بدخول الشقة لنجد رائحة كريهة، وبعدها طلبنا الشرطة”.