ليبيا- أكد تقرير تحليلي نشرته الطبعة الإنجليزية من صحيفة العرب الأسبوعية أن الفشل الأخير لملتقى الحوار السياسي مثل نجاحًا لجانبين سياسيين معرقلين في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا الفشل في مهمة الملتقى المتمثلة في إيجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل كان متوقعًا؛ لأنه يخدم الراغبين في تأجيل الاستحقاق الانتخابي ومن يعملون على تمديد ولاية حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف التقرير: إن الإخوان ومعهم أمراء الحرب وأباطرة الفساد يقفون خلف هذه الهزيمة التي لم تقتصر على الشعب الليبي، بل امتدت لتشمل المجتمع الدولي الذي باتت مواقفه وقراراته ومخرجات مؤتمر برلين 1 و2 وقرارات مجلس الأمن الدولي والجهود الثنائية من دون أية جدوى.

وتحدث التقرير عن إخفاق المجتمع الدولي في تحليل خطابات المعرقلين ممن زعموا أنهم مؤيدين لإجراء الاستحقاق الانتخابي ولم يكونوا صادقين، وهذا الأمر كان معروفًا لمعظم الليبيين ممن شخصوا أن هؤلاء لا يريدون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ليقول الناس كلمتهم ولا تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الأزمة.

وتابع التقرير: إن المجتمع الدولي ليس واعيًا بحقيقة مفادها إن قرارات الليبيين لا تتخذ في اجتماعات رسمية بل في نقاشات خاصة، وأن التطورات السياسية في ليبيا لا تصوغها أطراف ذات مرجعيات والتزامات عامة واضحة، فتحديد الديناميكيات السياسية يتم عبر عوامل إقليمية وقبلية متشابكة واعتبارات مالية واقتصادية.

وأضاف التقرير: إن صناع القرار اليوم عرضة للمساومة بين أباطرة الفساد وأمراء الحرب وقادة الإسلام السياسي والراغبين في الحفاظ على امتيازات السلطة الحاكمة في غرب ليبيا، فمعظم هؤلاء اللاعبين إن لم يكن كلهم تطورت أساليبهم تحت مظلة المشروع التركي.

و​​بين التقرير أن منح المبعوثة الأممية بالإنابة سابقا ستيفاني ويليامز 45 مقعدًا في ملتقى الحوار السياسي من أصل 75 للإخوان والمقربين منهم، مثّل زراعة لبذور دمار المهمة التي أوكلت إليها، فقد أتت بعدد من دعاة الأزمات والشوفينيين الذين يعتبرون أنفسهم فوق الإرادة الشعبية للسيطرة على الملتقى.

وأضاف التقرير: إن نتائج كل هذا كانت انتصار جماعة على المجتمع بأسره وسيادة مشروع إقليمي على مصالح الوطن والدولة الوطنية، فيما تم استقدام مبعوث أممي جديد هو يان كوبيتش لم يكن على دراية بالقضايا والسلطات الجديدة التي تمتاز بالماكر السياسي.

ترجمة المرصد – خاص