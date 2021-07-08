العراق – أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، اليوم الخميس، إصدار مذكرات قبض بحق قتلة متظاهرين والخبير الأمني هشام الهاشمي.

وقال في تصريح صحفي، إن “القضاء أصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتلة هشام الهاشمي”.

وأضاف زيدان، أن “بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت، منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط في القوات الأمنية”.

يذكر أن نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان في العراق، يضغطون منذ أكثر من عام على الحكومة لإعلان نتائج التحقيقات بقتلة المتظاهرين ومحاسبتهم.

وتعتبر قضية الباحث الأمني العراقي، هشام الهاشمي، من أبرز قضايا الاغتيال في العراق خلال الأعوام الماضية، حيث اغتيل في السادس من يوليو 2020 أمام منزله ببغداد.

المصدر: “واع” + RT