ليبيا- التقى حسين القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بنظيره رمضان أبو جناح في إطار التواصل والتشاور والتنسيق المشترك بين نائبي رئيس الحكومة.

بيان صحفي صادر عن حكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى تباحث القطراني وأبو جناح حول آخر المستجدات الحاصلة في الساحة، ومناقشة السبل الرامية إلى تحقيق سلام شامل على كامل التراب الليبي، مع ضرورة حث الجهات ذات العلاقة باتخاذ ما يلزم لنبذ ومحاربة خطاب الكراهية.

وشدد الجانبيان على أهمية تحييد صوت الإعلام بما يخدم مصلحة الوطن والوصول الى مرحلة الانتخابات من دون أي عراقيل.