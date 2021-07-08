عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني اليوم الأربعاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بالإجراءات المتبعة من قبل المركزي لغرض إزالة القيود المفروضة على المصارف التجارية العامة والخاصة الواقعة إدارتها العامة بإقليم برقة، ومن بينها الإسراع في رفع سقف المقاصة بين المصارف، بالاضافة إلى ضرورة توفير السيولة النقدية بكافة المصارف، نظرًا لقرب عيد الأضحى المبارك، وذلك حتى يتسنى للمواطنين الاستعداد لاستقباله.