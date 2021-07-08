ليبيا – شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الخميس في اللقاء الذي استضافه المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية بمناسبة تسلم تقرير المراجعة الدولية لأعمال مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء.

اللقاء الموسع ضم بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمصرف المركزي كلًا من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والوفد المرافق له، ونائب المحافظ علي الحبري، إلى جانب ممثلي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة ديلويت.

ورحب الكبير في كلمة له خلال اللقاء بتسلم تقرير المراجعة الدولية لأعمال المصرفين، قائلًا: “إِنَّ لقاءَ اليوم تحت مظلة حكومة وحدة وطنية بادرة لإنهاء حالة الانقسام السياسي يبعث فينا روح التفاؤل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وبقية مؤسسات الدولة السيادية”.

وأضاف: “حالة انقسام المصرف المركزي منذ عام 2014 ليست بإرادتنا بل هي واقع مرير أَمْلته علينا ظروف سياسية وانقسام السلطتين التشريعية والتنفيذية والانفلات الأمني والحروب المتكررة”.

وأكد ترحيب المصرف بالبدء في عملية المراجعة وحرصه منذ انطلاقها على تقديم الدعم اللازم؛ حيث تم تكلّيَف فريق عملٍ مُتخصّص وتوَفير كافة البيانات والمعلومات عبر مكتب النائب العام، تعزيزًا لمبادئ المسؤولية والشفافية والمحاسبة ولضمان سيادة الدولة الليبية.

وثمن الكبير جهودَ التعاون المشترك مِن قبل كافة الأطراف التي أثمرت اليوم بتسلم تقرير المراجعة، مرحبًا بهذا الإنجاز ومؤكدًا في الوقت ذاته على استعداد المصرف للتعامل معه بإيجابية تامة وفق استراتيجية يشترك بها الجميع.

ولفت إلى أن المصرف فور تسلُّمه للتقرير سيقوم بدراسة ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات والتواصل بشأنها مع الأطراف المعنية.

وأردف: “سعادتنا اليوم تكمن في البدء في إنهاء مرحلة انقسام المصرف المركزي وانطلاق مرحلة جديدة نتمنى أن يَسودَها الودُّ والوئام وروحُ الفريق في إطار الالتزام بالمسؤولية والشفافية والمحاسبة”.

وقال الكبير: إنَّ توحيد المصرف المركزي اليوم أصبح مطلباً لنا جميعًا تتويجًا لجهود حكومةِ الوحدةِ الوطنية الساعية لتوحيد مؤسسات الدولة، ولم يَعُدْ هناك مبرر لاستمرار حالة الانقسام داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي.

الكبير أكد في ختام كلمته أنه يطمح من خلال إنجاز هذه الخطوة لمعالجة العديد من التشوهات والآثار السلبية التي خلفتها عملية الانقسام منذ عام 2014، كأزمة المقاصة وتداعياتها على سلامة الأوضاع المالية للمصارف.