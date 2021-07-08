ليبيا – شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الخميس في اللقاء الذي استضافه المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية بمناسبة تسلم تقرير المراجعة الدولية لأعمال مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء.
اللقاء الموسع ضم بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمصرف المركزي كلًا من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والوفد المرافق له، ونائب المحافظ علي الحبري، إلى جانب ممثلي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة ديلويت.
ورحب الكبير في كلمة له خلال اللقاء بتسلم تقرير المراجعة الدولية لأعمال المصرفين، قائلًا: “إِنَّ لقاءَ اليوم تحت مظلة حكومة وحدة وطنية بادرة لإنهاء حالة الانقسام السياسي يبعث فينا روح التفاؤل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وبقية مؤسسات الدولة السيادية”.
وأضاف: “حالة انقسام المصرف المركزي منذ عام 2014 ليست بإرادتنا بل هي واقع مرير أَمْلته علينا ظروف سياسية وانقسام السلطتين التشريعية والتنفيذية والانفلات الأمني والحروب المتكررة”.
وأكد ترحيب المصرف بالبدء في عملية المراجعة وحرصه منذ انطلاقها على تقديم الدعم اللازم؛ حيث تم تكلّيَف فريق عملٍ مُتخصّص وتوَفير كافة البيانات والمعلومات عبر مكتب النائب العام، تعزيزًا لمبادئ المسؤولية والشفافية والمحاسبة ولضمان سيادة الدولة الليبية.
وثمن الكبير جهودَ التعاون المشترك مِن قبل كافة الأطراف التي أثمرت اليوم بتسلم تقرير المراجعة، مرحبًا بهذا الإنجاز ومؤكدًا في الوقت ذاته على استعداد المصرف للتعامل معه بإيجابية تامة وفق استراتيجية يشترك بها الجميع.
ولفت إلى أن المصرف فور تسلُّمه للتقرير سيقوم بدراسة ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات والتواصل بشأنها مع الأطراف المعنية.
وأردف: “سعادتنا اليوم تكمن في البدء في إنهاء مرحلة انقسام المصرف المركزي وانطلاق مرحلة جديدة نتمنى أن يَسودَها الودُّ والوئام وروحُ الفريق في إطار الالتزام بالمسؤولية والشفافية والمحاسبة”.
وقال الكبير: إنَّ توحيد المصرف المركزي اليوم أصبح مطلباً لنا جميعًا تتويجًا لجهود حكومةِ الوحدةِ الوطنية الساعية لتوحيد مؤسسات الدولة، ولم يَعُدْ هناك مبرر لاستمرار حالة الانقسام داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي.
الكبير أكد في ختام كلمته أنه يطمح من خلال إنجاز هذه الخطوة لمعالجة العديد من التشوهات والآثار السلبية التي خلفتها عملية الانقسام منذ عام 2014، كأزمة المقاصة وتداعياتها على سلامة الأوضاع المالية للمصارف.