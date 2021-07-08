الكشف عن مصير رونالدو مع يوفنتوس من قبل “صديق عزيز” له!

الكشف عن مصير رونالدو مع يوفنتوس من قبل “صديق عزيز” له!

إيطاليا – صرح الدولي البرازيلي دانيلو، الظهير الأيمن لفريق يوفنتوس الإيطالي، أن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيستمر مع “السيدة العجوز” خلال الموسم المقبل.

وقال دانيلو في تصريحات أبرزها موقع “سبورت ميدياست”: “هل سأجد رونالدو عند عودتي لإيطاليا؟ بالطبع، وجوده في الفريق أمر مهم بالنسبة لنا، لأنه يسجل لنا عددا كبيرا من الأهداف”.

وأضاف “إنه صديق عزيز لي، ونحن نعرف بعضنا البعض منذ فترتنا في ريال مدريد، إنه سيبقى معنا في الموسم المقبل”.

وارتبط اسم كريستيانو بمغادرة يوفنتوس خلال الصيف الحالي، وقبل عام من نهاية عقده المحدد مع النادي والذي سينتهي في صيف 2022 القادم.

وعن عودة أليغري لتولي مهمة تدريب يوفنتوس، علق دانيلو، قائلا: “أنا فضولي ومتحفز للغاية، أعمال أليغري تتحدث عنه، وجود مدرب فائز هو أمر ممتاز لأولئك الذين يريدون التحسن مثلي، أعتقد أنه بإمكاننا القيام بأشياء عظيمة معا”.

وتابع “نهائي كوبا أمريكا هو أعلى نقطة في مسيرتي، ثم سأعود لتورينو لاستعادة لقب الدوري، وسنفكر في الأبطال لاحقا، بالتأكيد الأبطال هو حلم للجميع لكن بعد موسم صعب بالنسبة لنا، فمن المهم أن نبدأ التفكير في الفوز بالدوري الإيطالي مجددا”.

وعن الفائز بلقب اليورو هذا العام، قال البرازيلي “أضع دائما إيطاليا من المرشحين، كيليني وبونوتشي هما ثنائيان رائعان وكييزا يقدم أداء حسنا، يوم الأحد، سأشجع إيطاليا وآمل أن تصلني طاقة إيجابية من إيطاليا”.

يذكر أن دانيلو (29 عاما) يستعد مع منتخب بلاده “السيليساو” لخوض المباراة النهائية لبطولة “كوبا أمريكا” ضد نظيره الأرجنتيني، فجر الأحد المقبل، على ملعب “ناراكانا” الشهير، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

المصدر: وكالات