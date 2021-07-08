ليبيا – كشف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن البدء بتجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي للوفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي.

بيان صحفي صادر عن مجلس النواب تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن موقف المستشار صالح جاء خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأممي يان كوبيتش، وفيه شدد على السعي لتهيئة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد بهدف الإيفاء بالتزام إجراء الانتخابات.

وأضاف المستشار صالح: إن هذه الخطوة التشريعية تأتي استعدادًا للحفاظ على الاستحقاق الانتخابي في موعده، فيما دعا كوبيتش جميع الأطراف إلى العمل على الوفاء بتعهداتها، بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية في المناصب السيادية الذي ما زال محل خلاف بين المشاركين في ملتقى الحوار السياسي.

وشدد المستشار صالح وكوبيش على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها في الـ24 من ديسمبر المقبل، فيما أجرى الجانبان سلسلة مباحثات تناولت تطورات العملية اسلياسية الجارية حاليا في ليبيا بهدف إخراج البلاد من الأزمات التي تعاني منها.