ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الثلاثاء بوزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد التيجاني، وذلك للتباحث حول الوضع الأمني بصفة عامة.

المنفي أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي حرصه على ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية، ورفع مستوى أدائها لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي، حتى تتمكن من القيام بمهامها بالشكل المطلوب، وصولًا لتحسين الظروف الحياتية للمواطن.

كما أوصى المنفي وزير الداخلية بضرورة دعم مديريات الأمن بكافة أنحاء ليبيا، لأداء مهامها على أكمل وجه، كما اطلع على الوضع الأمني بالمنطقة الشرقية.

كما شدد على ضرورة تأمين مراكز الاقتراع، استعدادًا للانتخابات نهاية العام الحالي، داعيًا الجميع لتقديم التنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاحها، وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والجهوية.

بدوره، أكد وزير الداخلية على دور المجلس الرئاسي في دعم حكومة الوحدة الوطنية للوصول بليبيا إلى بر الأمان، وتسخير كافة الجهود من أجل النهوض بليبيا وتوحيد مؤسساتها، والسعي في مشروع المصالحة الوطنية للم الشمل، وجمع الفرقاء ليسود الأمن والآمان أرجاء البلاد.