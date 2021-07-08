ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد التيجاني أمس الأربعاء بمديري أمن مدن الجبل الأخضر.

الاجتماع تناول استعراض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الأوضاع الأمنية وسير العمل الأمني بمديريات الأمن بمناطق الجبل الأخضر، والوقوف على العراقيل التي تعترض سير عملها، وإيجاد الحلول لها بما يضمن انجاح سير العملية الأمنية..

واستمع الوزير لشروح من قبل مديري الأمن حول سير العمل الأمني والتعاون والتنسيق بين هذه المديريات، من أجل حفظ الأمن وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

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