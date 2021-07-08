ليبيا – نشرت مملكة البحرين قوائم الإرهاب الوطنية في جريدتها الرسمية، بشأن خطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين، مطالبةً جهاتها الرمسمية بالعمل فورًا دون تأخير بهذه القوائم المعتمدة بموجب قرار لمجلس الوزراء البحريني، فضلاً عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الارهاب وتمويله.

القوائم التي نشرت في الجريدة الرسمية البحرينة بتاريخ 6 يوليو الجاري وإطلعت عليها المرصد تضمنت 7 شخصيات ليبية بينهم علي الصلابي، وعبدالحكيم بلحاج، والصادق الغرياني، والمهدي الحاراتي، وإسماعيل الصلابي، وأحمد عبدالجليل الحسناوي، والساعدي بوخزيم، وجماعتي أنصار الشريعة في بنغازي ودرنة، والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وتنظيمي مجلس شورى ثوار بنغازي، وسرايا الدفاع عن بنغازي، وقناتي النبأ والتناصح وعدد من الاذرع الاعلامية للجماعات الارهابية التي كانت تنشط في بنغازي ودرنة.

وبشأن المؤسسات الإعلامية والتي نصت القائمة على أن تشمل قناة النبأ والتي كان وليد عمار اللافي مديرًا لها فترة تصنيفها كمنبر داعم للجماعات الارهابية وهو اليوم وزير دولة بحكومة الوحدة الوطنية ويعد مسؤولاً عن ملف الاعلام بالكامل والتشجيع على الانتخابات، وكذلك قناة التناصح والتي تتبع بشكل مباشر للمفتي المعزول من البرلمان المنتخب الصادق الغرياني المذكور في القوائم حيث أن الغرياني كان يحرض على دعم جماعات ارهابية في بنغازي ودرنة بل أنه أفتى بجواز أن يفجر الشخص نفسه على الهواء مباشرة.

وتضمنت القوائم أيضًا شخصيات قيادية بجماعة الاخوان المسلمين في كل من مصر وقطر، فضلاص عن ارهابيين آخرين من ايران واليمن ولبنان.

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