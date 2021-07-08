فرنسا – أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريه، مساء اليوم الخميس، أن ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الوطني، سيستمر في منصبه.

وقال لو جريه عبر صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، أن ديشامب سيبقى في منصبه، رغم الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وأضاف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: “حسمنا القرار في غضون 3 دقائق”.

وخرج منتخب “الديوك” الفرنسي مبكرا من الدور ثمن النهائي لبطولة “يورو 2020” على يد نظيره السويسري، إثر خسارته أمامه بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

يذكر أن ديديه ديشامب (52 عاما) تولى مهمة تدريب منتخب بلاده في أغسطس 2012، وقاده للفوز بكأس العالم الأخيرة، التي استضافتها روسيا عام 2018، ويمتد عقد المدرب حتى انتهاء مشوار “الديوك” في بطولة كأس العالم “قطر 2022”.

المصدر: وكالات