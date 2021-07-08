إسبانيا – أعلن نادي ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تجديد عقد مدافعه ناتشو فرنانديز، وذلك لمدة موسمين.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ريال مدريد على موقع “تويتر”، صورا لرئيس النادي فلورنتينو بيريس مع ناتشو وهو يوقع على العقد الجديد، ويحمل القميص رقم 2023، في إشارة إلى مدة العقد حتى عام 2023.

وانتهى عقد ناتشو البالغ من العمر 31 عاما، مع ريال مدريد في 30 يونيو، واتفق مع إدارة الفريق الملكي على الاستمرار مع “الميرينغي” لمدة عامين آخرين، وبالتالي عاد وشارك في تدريبات الفريق الأول مع مدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

يذكر أن ناتشو نشأ في ريال مدريد وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2011 مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وشارك فرنانديز خلال مسيرته مع ريال مدريد، في 233 مباراة وسجل 12 هدفا في جميع البطولات.

المصدر: وكالات