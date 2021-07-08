اليابان – من المنتظر أن يحظر منظمو أولمبياد 2020، حضور الجمهور، مع تأهب اليابان لإعلان حالة طوارئ في العاصمة طوكيو، تستمر طوال فترة استضافة الحدث الرياضي، لمنع موجة جديدة من جائحة كورونا.

ويأتي فرض حالة طوارئ جديدة في طوكيو، بعد زيادة الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في المدينة إلى 920، أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو.

ونقلت صحيفة “أساهي” اليابانية، عن مشاركين في تنظيم الأولمبياد، أن المنظمين بصدد اتخاذ قرار حظر حضور الجماهير في ملاعب أولمبياد طوكيو رسميا، خلال محادثات خماسية بين أهم الأطراف المعنية تعقد مساء اليوم الخميس.

وهذه الخطوة هي أحدث انتكاسة تواجه الأولمبياد المتعثر والمؤجل بالفعل من العام الماضي بسبب الجائحة، وشابته سلسلة انتكاسات تشمل تجاوزات ضخمة في الميزانية المحددة.

وعلى مدى أسابيع، قال خبراء صحة، إن إقامة الأولمبياد بدون جمهور سيكون الخيار الأقل خطرا وسط زيادة القلق الشعبي من أن يؤدي توافد آلاف الرياضيين والمسؤولين والمشجعين إلى موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وحظر المنظمون بالفعل الجمهور الوافد من الخارج، ويفرضون في الوقت الراهن حدا أقصى لحضور الجمهور المحلي بنسبة 50 بالمئة، أي ما يصل إلى عشرة آلاف شخص.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بين 23 يوليو الجاري والثامن من أغسطس المقبل.

المصدر: رويترز