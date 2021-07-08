روسيا – أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أطقم القاذفات الاستراتيجية من طرازي ” تو – 160″ و” تو- 95 إم إس” أطلقت صواريخ مجنحة خلال تمرين في ساحة تدريب بالقطب الشمالي.

وذكرت معلومات أن تنفيذ عمليات الإطلاق جرى بشكل طبيعي، وأن الصواريخ أصابت أهدافا أرضية في منطقة التدريب بنجاح.

واقلعت الطائرات الروسية القاذفة المشاركة في هذا التدريب من مطار في منطقة ساراتوف وقطعت أكثر من أربعة آلاف كيلومتر.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن أطقم الطائرات من طراز ” تو- 95 إم إس ” التابعة للتشكيل الجوي للطيران بعيد المدى “أمور” تدربت في منطقة إيركوتسك، خلال رحلة استغرقت أكثر من 6 ساعات على إطلاق نار عملي من المدافع الجوية.

وتجري تدريبات الطيران التكتيكية بمشاركة أطقم طائرات “تو – 160″ و”تو- 95 إم إس” و”إل 78″ تحت قيادة قائد الطيران بعيد المدى، الفريق سيرغي كوبيلاش. وهي تشمل وحدات طيران بعيدة المدى متمركزة في مناطق ساراتوف وأمور وإيركوتسك وريازان. ومن المقرر أن تنتهي التدريبات يوم 9 يوليو.

المصدر: نوفوستي