روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو تأمل في تلقي توضيحات من اليابان بشأن التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن، وكذلك بشأن التهديدات الأمنية في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، في كلمة ألقاها في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، أن اليابان أكدت لروسيا في وقت سابق، أنها لن تسمح مطلقا بنشر أسلحة على أراضيها من شأنها أن تشكل تهديدا لروسيا، لكنها الآن تفعل ذلك تماما، معلنة تحالفها مع الولايات المتحدة.

وأضاف: “آمل أن الأسئلة التي طرحناها على زملائنا اليابانيين حول التهديدات الأمنية التي يشكلها التحالف العسكري مع الولايات المتحدة ستؤخذ على محمل الجد، عندما يستأنف حوارنا”، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن، قنوات عديدة معطلة.

المصدر: نوفوستي