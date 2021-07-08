مصر.. تسارع التضخم السنوي إلى 5.3 بالمئة في يونيو

مصر.. تسارع التضخم السنوي إلى 5.3 بالمئة في يونيو

القاهرة – تسارع تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر، إلى 5.3 بالمئة خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بـ 4.9 بالمئة في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، الخميس، إن التضخم السنوي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الرعاية الصحية بنسبة 5 بالمئة، والنقل والمواصلات 7.8 بالمئة، والتعليم 29.7 بالمئة.

كذلك، صعدت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 4.7 بالمئة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا.

وعلى أساس شهري، تباطأ نمو التضخم في البلاد إلى 0.3 بالمئة خلال يونيو الماضي مقارنة بـ 0.6 بالمئة في مايو/ أيار 2021.

وارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.7 بالمئة خلال الشهر الماضي، والنقل والمواصلات 0.4 بالمئة، رغم انكماش أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 2.8 بالمئة، واللحوم والدواجن 1.5 بالمئة.

وكان البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير منتصف يونيو الماضي.

وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند‭9.25 ‬‬ بالمئة، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25 بالمئة، للمرة الخامسة على التوالي.

الأناضول