ملك الأردن: لا يمكن تحقيق الاستقرار بالمنطقة دون التوصل للسلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ملك الأردن: لا يمكن تحقيق الاستقرار بالمنطقة دون التوصل للسلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الأردن – أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني أن “تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط غير ممكن دون التوصل إلى السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين”.

وبحث الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة.

ورحب بمخرجات جلسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين التي عقدت مؤخرا في قبرص، في إطار التنسيق المستمر، معربا عن تطلع الأردن لتوسيع التعاون مع قبرص ضمن آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

وشدد العاهل الأردني على أن “تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط غير ممكن دون التوصل إلى السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

المصدر: “الغد”