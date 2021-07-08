اليابان – حققت لاعبة التايكوندو الأردنية جوليانا الصادق حلم طفولتها بتأهلها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها طوكيو في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

وتعتبر جوليانا أول رياضية عربية تفوز بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية التي أُقيمت في إندونيسيا عام 2018.

وتمني جوليانا، البالغة من العمر 26 عاما، النفس بالفوز بميدالية أولمبية، وأن تكون تصبح مشاركتها مصدر إلهام لفتيات بلدها الأردن.

وسيمثل المملكة الأردنية 14 لاعبا في أولمبياد طوكيو، وهذا أكبر فريق يشارك في الأولمبياد في تاريخ البلاد.

وسيتنافس هؤلاء اللاعبون في ثمانية رياضات هي السباحة والتايكوندو والملاكمة والكاراتيه والجودو والرماية والفروسية وألعاب القوى.

المصدر: رويترز