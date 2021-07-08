لندن – انتهى مشوار السويسري روجر فيدرر، في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، عند الدور ربع النهائي، بخسارته أمس الأربعاء، أمام البولندي هوبرت هوركاش 3-6، 6-7، و0-6.

وكانت هذه الخسارة الرابعة عشرة فقط لحامل اللقب ثماني مرات في 119 مباراة خاضها في ويمبلدون، والأولى بثلاث مجموعات دون رد منذ خروجه من الدور الأول ضد الكرواتي ماريو أنشيتش عام 2002.

كما أنها المرة الأولى التي يخسر فيها فيدرر مجموعة بنتيجة 6-0 في ويمبلدون.

وستحوم التساؤلات حول ما إذا كانت هذه آخر مشاركة لفيدرر الذي سيكمل عامه الأربعين الشهر المقبل، بعدما شارك في ويمبلدون لـ22 عاما وهو رقم قياسي للبطولة في العصر الحديث.

في المقابل، بات هوركاش (24 عاما)، ثاني لاعب بولندي فقط في التاريخ يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كبرى، بعد يرزي يانوفيتش عام 2013.

ويلتقي هوركاش، الذي تخطى في ويمبلدون للمرة الأولى الدور الثالث من إحدى بطولات “الغراند سلام”، في نصف النهائي مع الإيطالي ماتيو بيريتيني.

المصدر: وكالات