سوريا – أعلنت وزارة النقل السورية أنه يمكن للقادمين إلى سوريا “تعبئة استمارة تفعيل جهاز خلوي شخصي” لمدة شهر، سواء في المراكز الحدودية أو مقر الهيئة الناظمة لللاتصالات.

وعطفا على بيان كانت أصدرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بهذا الخصوص، كانت أعلنت فيه “عدم الاختصاص بهذا الإجراء”، قالت وزارة النقل في بيان إنه يمكن للقادمين عبر مطار دمشق الدولي والمراكز الحدودية تعبئة استمارة تفعيل جهاز خلوي شخصي في المطار أو المراكز الحدودية أو في مقر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بدمشق حصرا.

ونقلت الوزارة عن مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منهل جنيدي “أنه في حال عدم تعبئة الاستمارة المطلوبة ضمن المركز الحدودي وتعذر العودة إلى المركز لتعبئتها ستسمح الهيئة بتعبئة الاستمارة في مقر الهيئة الكائن بدمشق لأنه لا توجد فروع للهيئة في المحافظات بحكم طبيعة عملها وذلك بعد التأكد من تاريخ الدخول الممهور على جواز السفر”

وأشارت الهيئة إلى ذلك الإجراء يأتي في إطار متابعتها لمعالجة الشكاوى الواردة إلى الهيئة الناظمة بخصوص إجرائية تفعيل الأجهزة الخلوية للقادمين إلى سوريا عبر المراكز الحدودية والمتضمنة “عدم إعلامهم بضرورة تعبئة استمارة (تفعيل جهاز خلوي شخصي) للتصريح عن أجهزتهم الخلوية لدى دخولهم بهدف منح أجهزتهم صلاحية 30 يوماً للعمل على الشبكة السورية”

يذكر أن وزارة الاتصالات منعت، ومنذ تاريخ 18 مارس الماضي، التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الذي يعني أن يدفع المستخدم رسوما مقابل تفعيل جهازه على الشبكة السورية). إلا أنها منحت فترة سماح للأجهزة الموجودة داخل البلاد وغير المصرح عنها.

ومنعت الحكومة استيراد الأجهزة الخلوية (منذ مارس الماضي)، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها لرفع سعر صرف الليرة.

في الوقت ذاته رفعت الوزارة أجور التصريح عن الأجهزة بمقدار الضعف، ووضعت أربع شرائح حسب أنواع الأجهزة، لتصبح 130 ألف ليرة (نحو 43 دولارا)، في أدنى شريحة، وتصل إلى حتى 500 ألف ليرة (نحو 167 دولارا).

(علما أن وسطي الأجور في سوريا يقدر بنحو 50 ألف ليرة)

المصدر: RT