فيينا – غيرت أسعار النفط اتجاهها صعودا، امس إثر بيانات أمريكية أظهرت انخفاضا حادا في مخزونات الخام والبنزين في مؤشر على زيادة الطلب على الوقود.

​​​​​​​وفي وقت سابق الخميس، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات أكبر مستهلك للطاقة في العالم ، الأسبوع الماضي، بمقدار 6.9 ملايين برميل للخام و6.1 مليون برميل للبنزين.

وبحلول الساعة 17:20(ت.غ)، زادت عقود خام برنت القياسي، تسليم سبتمبر/أيلول، 48 سنتا أو بنسبة 0.65 بالمئة، إلى 73.91 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أغسطس/آب، 52 سنتا أو بنسبة 0.72 بالمئة، إلى 72.72 دولار للبرميل.

بصعودها في التعاملات المسائية في غرب الكرة الأرضية، أنهت أسعار الخام موجة هبوط للجلسة الثالثة على التوالي.

وبدأت الأسعار هذه الموجة من الهبوط، الإثنين، إثر فشل محادثات استمرت 5 أيام بين المنتجين في إطار تحالف “أوبك+”، في التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة محدودة في الانتاج، مع تسديد ما تبقى من قيود معتمدة منذ أبريل/نيسان 2020، حتى نهاية عام 2022.

وأُحبط مشروع الاتفاق، الذي اقترحته السعودية وروسيا، بسبب رفض الإمارات، التي تطالب بزيادة سقف انتاجها المعتمد من قبل “اوبك+”، إلى 3.8 ملايين برميل يوميا، من 3 ملايين و168 ألف برميل في اليوم حاليا.

الأناضول