اشتباكات بين “طالبان” والقوات الحكومية في ثاني أكبر مدن أفغانستان قندهار

اشتباكات بين “طالبان” والقوات الحكومية في ثاني أكبر مدن أفغانستان قندهار

أفغانستان – أفادت وسائل إعلام بأن مواجهات تدور حاليا بين قوات حركة “طالبان” والحكومة الأفغانية، في ثاني أكبر مدن البلاد قندهار.

وأكدت قناة “طلوع نيوز” الأفغانية، نقلا عن مصادر أمنية، أن مسلحي “طالبان” هاجموا اليوم الجمعة المنطقة السابعة واستولوا على نقطتي تفتيش، فيما أعلنت الشرطة عن وصول تعزيزات أمنية إلى المنطقة لصد الهجوم.

من جانبها، نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر مطلع تأكيده أن قوات “طالبان” دخلت مدينة قندهار، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين جراء مواجهات دارت بين عناصر الحركة والقوات الحكومية في محيط السجن المركزي.

وتابع المصدر أن المواجهات تتواصل حتى الآن في منطقة السوق في المدينة.

في غضون ذلك، أعلن حاكم ولاية قندهار، روح الله خان زاده، أن الوضع الأمني في المدينة تحت السيطرة ومسلحي “طالبان” يتراجعون.

المصدر: “طلوع نيوز” + “نوفوستي”