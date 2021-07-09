ليبيا – قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إنه من الصعب فنيًا إجراء الاستفتاء على الدستور مع إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر.

السايح وخلال لقاء خاص مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري سيبث لاحقًا، أوضح أن ما يمنع الاستفتاء على الدستور هو الخلاف بين مجلس النواب والدولة الاستشاري، مشيرًا إلى أنه لم تصلهم حتى الآن التشريعات الانتخابية اللازمة لغياب القاعدة المستمدة منها.

وبيّن رئيس المفوضية العليا للانتخابات أنهم اقترحوا رفع عدد مقاعد البرلمان الجديد إلى مئتين وأربعين مقعدًا، لتحقيق العدالة في تمثيل كل مدن ليبيا، وفق تعبيره.