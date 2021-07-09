الصور الأولى للمشتبه بهم في قتل رئيس هايتي بعد اعتقالهم

هايتي – نشرت وسائل الإعلام في هايتي الصور الأولى لمجموعة من الأشخاص ألقت السلطات القبض عليهم ويشتبه بتورطهم في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس.

وتظهر الصور مجموعة من الأشخاص مكتوفي الأيدي وكذلك أسلحة أوتاماتيكية ومسدسات.

وألقت الأجهزة الأمنية في هايتي القبض على 11 شخصا مشتبها بهم في اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، كانوا مختبئين في مبنى السفارة التايوانية في هايتي.

وأعلنت السلطات في هايتي، في وقت سابق، أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح، التي اغتالت رئيس البلاد جوفينيل مويس تضم 26 من كولومبيا وأمريكيين اثنين من أصل هايتي.

المصدر: نوفوستي