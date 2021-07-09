 الصور الأولى للمشتبه بهم في قتل رئيس هايتي بعد اعتقالهم – صحيفة المرصد الليبية
Search
Home

هايتي – نشرت وسائل الإعلام في هايتي الصور الأولى لمجموعة من الأشخاص ألقت السلطات القبض عليهم ويشتبه بتورطهم في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس.

وتظهر الصور مجموعة من الأشخاص مكتوفي الأيدي وكذلك أسلحة أوتاماتيكية ومسدسات.

الصور الأولى للمشتبه بهم في قتل رئيس هايتي بعد اعتقالهم
الصور الأولى للمشتبه بهم في قتل رئيس هايتي بعد اعتقالهم

وألقت الأجهزة الأمنية في هايتي القبض على 11 شخصا مشتبها بهم في اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، كانوا مختبئين في مبنى السفارة التايوانية في هايتي.

الصور الأولى للمشتبه بهم في قتل رئيس هايتي بعد اعتقالهم
الصور الأولى للمشتبه بهم في قتل رئيس هايتي بعد اعتقالهم

وأعلنت السلطات في هايتي، في وقت سابق، أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح، التي اغتالت رئيس البلاد جوفينيل مويس تضم 26 من كولومبيا وأمريكيين اثنين من أصل هايتي.

المصدر: نوفوستي