الفاتيكان – عثرت الراهبة، جوليا بولتون هولواي في مكتبة الفاتيكان على مخطوطات يفترض أنها مكتوبة بخط يد الشاعر الإيطالي دانتي أليغييري، مؤلف “الكوميديا ​​الإلهية”.

و لم يكن أحد يعرف قبل ذلك، شكل خط يد الشاعر.

وحسب صحيفة التايمز البريطانية فإن المخطوطات تعود إلى القرن الـ13 الميلادي حين كان دانتي طالبا في فلورنسا، حيث كان أستاذه برونتو لاتيني، الفيلسوف الإيطالي وعالم السياسة ورجل الدولة الذي اعتنى به بعد وفاة أبيه.

وقالت، هولواي التي كانت باحثة متخصصة في القرون الوسطى في جامعة برينستون قبل أن تصبح راهبة قالت إن المخطوطات تدل بوضوح على عبقرية دانتي. وأضافت أن خط اليد للمخطوطة يشبه خطا مدرسيا، إلا أن المخطوطة نفسها مكتوبة بلهجة توسكانية ممتازة.

وأوضحت قائلة:” لم تنج أي نسخة من مخطوطة “الكوميديا ​​الإلهية”. مع ذلك، فإن ليوناردو بروني ، الباحث في عصر النهضة الذي رأى خط دانتي وصفها بأنها ما وجدته”.

وحسب الراهبة فإن تلك المخطوطات تقدم صورة عن رائعة دانتي التي اختتمها عام 1320 قبل وفاته بعام واحد.

على سبيل المثال، هناك مربع متراكب على دائرة، مع العلم أن دانتي استخدم هذا الرمز لاحقا في “الكوميديا ​​الإلهية” لوصف الله.

المصدر: نوفوستي