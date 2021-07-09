إسرائيل – رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، الطعون المقدمة ضد “قانون القومية”، بأغلبية عشرة قضاة ضد واحد.

وامتنعت المحكمة عن التدخل لتعديل بنود في القانون الذي يمنح اليهود حصرا “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل”، وينص على أن “القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل”.

وكتب القضاة في قرارهم أنه “يجب تأويل القانون بناء على التفسيرات المعتمدة بما يتوافق مع قوانين الأساس الأخرى ويتلاءم مع مبادئ وقيم النظام القانوني”.

وأشارت المحكمة إلى أن “قوانين الأساس، ومن ضمنها قانون القومية، هي فصول في الدستور الذي يتم بلورته لدولة إسرائيل، والذي يتم تصميمه لترسيخ مكونات هوية الدولة كدولة يهودية، دون الانتقاص من مكونات هويتها الديمقراطية المنصوص عليها في قوانين الأساس والمبادئ الدستورية الأخرى”.

يذكر أن هذه الطعون تقدمت بها جمعيات حقوقية رافضة للضرر الناجم عن إسقاطات القانون.

المصدر: “عرب 48”